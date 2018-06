Managua (AFP) Das Parlament in Nicaragua hat eine Wahrheitskommission eingesetzt, um das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten mit mindestens 45 Toten zu untersuchen. Die fünf Abgeordneten, von denen die meisten der Regierungspartei angehören, sollen außerhalb des Parlaments tagen und jeden befragen können, wie Parlamentspräsident Gustavo Porras am Sonntag ankündigte. In drei Monaten soll die Kommission dem Parlament dann einen Bericht vorlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.