Warschau (AFP) Die polnische Justiz ist mit dem Fall eines 19-jährigen Israelis befasst, der im März auf ein Denkmal in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau urinierte. Der Mann habe gestanden und sich bereit erklärt, eine Geldstrafe von 5000 Zloty (1200 Euro) zu bezahlen, sagte der Staatsanwalt von Auschwitz (Oswiecim), Mariusz Slomka, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nichts deute darauf hin, dass der junge Mann am 21. März unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden habe.

