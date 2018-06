Aliaga (AFP) In der Türkei ist am Montag der Prozess gegen den US-Pastor Andrew Brunson fortgesetzt worden, der seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Unterstützung von Terrororganisationen in Haft sitzt. Brunson soll die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen unterstützt haben, die in der Türkei für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.

