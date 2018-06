Niederaula (dpa) - Nach einer stundenlangen, großangelegten Suche sind drei in einem hessischen Waldgebiet vermisste vierjährige Kinder wiedergefunden worden. Ein Förster habe die Mädchen entdeckt. Sie seien wohlauf, sagte Polizeisprecher Manfred Knoch.

Die Mädchen waren Teil einer 23-köpfigen Kindergarten-Gruppe, die am Montagmorgen mit zwei Erzieherinnen bei einem Waldprojekttag in Niederaula unterwegs waren. Die Polizei initiierte eine große Suchaktion, an der sich den Angaben zufolge rund 200 Personen beteiligten.

