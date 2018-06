Eriwan (dpa) - Das armenische Parlament ist in einem zweiten Anlauf zur Wahl eines neuen Regierungschefs für die Südkaukasusrepublik zusammengekommen. Oppositionsführer Nikol Paschinjan ist wie bereits vor einer Woche der einzige Kandidat für den Posten.

Tausende Menschen versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt Eriwan, wie armenische Medien berichteten. Sie verfolgten dort die Debatte, die auf riesigen Bildschirmen live übertragen wurde.

Der 42-jährige Paschinjan hatte vor einer Woche nicht genügend Stimmen bekommen, weil die regierende Republikanische Partei ihn nicht unterstützte. Für die zweite Abstimmung kündigte die Partei bereits an, Paschinjan nicht zu blockieren. Sollte er dennoch nicht die erforderlichen 53 Stimmen erreichen, muss der Verfassung zufolge eine Neuwahl folgen.

Paschinjan führt seit Mitte April friedliche Straßenproteste in der Ex-Sowjetrepublik an. Mit der sogenannten Samtenen Revolution wurde Ministerpräsident Sersch Sargsjan zum Rücktritt gezwungen. Paschinjan kündigte an, nach einer erfolgreichen Wahl nach Berg-Karabach zu reisen. Die Konfliktregion gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von proarmenischen Kräften kontrolliert. Eriwan und Baku liegen seit den 1990er Jahren im Streit um die Region.