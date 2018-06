Sarajevo (AFP) Der Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina wählt am 7. Oktober ein neues Parlament. Das teilte die Wahlkommission am Dienstag in Sarajevo mit. Der Urnengang könnte die Konflikte zwischen den Volksgruppen in dem Balkanstaat verschärfen: Die kroatische Minderheit sieht sich durch das geltenden Wahlrecht benachteiligt. Die Vorsitzende der größten kroatischen Partei HDZ, Borjana Kristo, hatte kurz vor der Bekanntgabe des Wahltermins gesagt, Bosnien bewege sich auf eine "ernste Verfassungskrise" zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.