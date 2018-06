Rostock (AFP) Ein Rentner hat am helllichten Tag in Rostock "zum Spaß" mit einer Schreckschusswaffe und Knallkörpern in der Gegend umhergeschossen. Er habe sich dazu extra eine etwas abgelegene Parkbank ausgesucht, sagte der 80-jährige am Montag den alarmierten Polizisten, wie die Polizeiinspektion Rostock am Dienstag mitteilte. Passanten im Stadtteil Lütten Klein hatten die Beamten demnach in der Mittagszeit alarmiert.

