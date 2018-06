Aachen (AFP) Der Aachener Friedenspreis 2018 geht an das Berliner Künstlerkollektiv "Peng!" und das Sozial- und Friedensprojekt Concern Universal in Kolumbien. Dies teilten die Preisverleiher am Dienstag in Aachen mit. Verliehen wird der mit jeweils 2000 Euro dotierte Preis am 1. September, dem internationalen Antikriegstag.

