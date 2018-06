Berlin (AFP) Die erwarteten Steuermehreinnahmen sollen nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für öffentliche Investitionen verwendet werden. "Wer jetzt nicht massiv in die Infrastruktur, in Breitbandnetze, Straßen, Schulen und Personal im öffentlichen Dienst investiert, versündigt sich an den kommenden Generationen", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Dienstag. "Deutschland wird seit Jahren auf Verschleiß gefahren."

