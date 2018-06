Hannover (AFP) Die niedersächsische Landesregierung hat den Reformationstag am 31. Oktober als neuen zusätzlichen Feiertag in dem Bundesland vorgeschlagen. Den entsprechenden Gesetzentwurf billigte das Kabinett nach Angaben der Staatskanzlei in Hannover am Dienstag. Er wird nun dem Landtag zugeleitet, der darüber entscheiden muss.

