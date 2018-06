Berlin (AFP) Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran wollen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen für den Erhalt der Vereinbarung einsetzen. "Dies schließt den Erhalt von wirtschaftlichen Vorteilen für das iranische Volk ein, die mit dem Abkommen verknüpft sind", hoben die Regierungen in Berlin, Paris und London am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung hervor. Sie reagierten damit auch auf die Ankündigung der USA, wieder Sanktionen gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Abkommen zu verhängen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.