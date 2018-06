New York (AFP) Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die übrigen Unterzeichner dazu aufgerufen, ihre Verpflichtungen einzuhalten. Die Teilnehmer des sogenannten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sollten "vollständig zu ihren jeweiligen Verpflichtungen stehen", erklärte Guterres am Dienstag. Alle anderen UN-Mitglieder forderte er dazu auf, die Vereinbarung zu unterstützen.

