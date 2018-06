Washington (AFP) US-Außenminister Mike Pompeo ist auf dem Weg nach Nordkorea. Pompeo werde dort "mein anstehendes Treffen mit Kim Jong Un vorbereiten", sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus in Washington. Trump will bei einem Gipfel in wenigen Wochen mit dem nordkoreanischen Machthaber über das Atomprogramms von Pjöngjang diskutieren.

