New York (AFP) US-Präsident Donald Trump soll nach einem Zeitungsbericht den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran beschlossen haben. Die "New York Times" berichtete am Dienstag, Trump habe den französischen Staatschef Emmanuel Macron in einem Telefonat entsprechend informiert.

