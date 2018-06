Rostock (AFP) Aufregendes Ende einer Rückfahrt von der Tagespflege in Rostock: Der Fahrer eines Pflegediensts hat am Dienstagnachmittag eine 78-Jährige in seinem Fahrzeug vergessen und eingeschlossen, wie die Polizei in der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Eine Passantin bemerkte demnach die Frau in dem auf einem Parkplatz abgestellten Wagen und alarmierte die Beamten.

