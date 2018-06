Oldenburg (AFP) Ein Jugendlicher hat im niedersächsischen Oldenburg mit einer Softairpistole in Richtung eine Kindertagesstätte geschossen. Auf dem Spielplatz der Einrichtung seien einige Plastikkugeln gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kinder seien bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag nicht verletzt worden.

