Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen in Aussicht gestellt. "Mein Vorschlag ist, dass wir zunächst das tun, worauf viele Bürger jetzt zu Recht hoffen, nämlich dass wir die zusätzlichen Einnahmen nutzen, um eine Veränderung bei der Steuerlast" vorzunehmen, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. "Also eine Erleichterung für die Bürger."

