Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) lässt vier Klagen der Ukraine gegen Russland prüfen. Der Gerichtshof verwies die Klagen am Mittwoch an die Große Kammer des EGMR, dem besonders wichtige Fälle vorgelegt werden. Die 17 Richter sollen nach Angaben der Pressestelle Vorwürfe wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in dem von pro-russischen Rebellen kontrollierten Osten der Ukraine prüfen.

