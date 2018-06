Wien (AFP) Nach dem US-Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bekräftigt, dass Teheran nicht gegen seine Verpflichtungen verstoßen hat. Der Iran setze all seine Zusagen im Atom-Bereich um, erklärte IAEA-Chef Yukiya Amano am Mittwoch in Wien. Durch das 2015 geschlossene Abkommen unterliege die Islamische Republik "dem stärksten Atom-Überprüfungssystem der Welt".

