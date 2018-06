Kuala Lumpur (AFP) Die Opposition hat die Parlamentswahl in Malaysia gewonnen. Das teilte die Wahlkommission am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Bündnis Pakatan Harapan des 92-jährigen Ex-Ministerpräsidenten Mahathir Mohamad setzte sich demnach gegen die Regierungspartei Barisan Nasional (BN) durch, die in Malaysia seit der Unabhängigkeit des Landes 1957 herrschte.

