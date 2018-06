Bonn (AFP) Bei einer Auseinandersetzung vor einer Shishabar in der Bonner Innenstadt ist eine 23-Jährige offenbar durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, schlugen Passanten am Mittwochabend wegen einer Schlägerei vor dem Lokal Alarm. Demnach sollen Stühle geflogen und Schüsse zu hören gewesen sein.

