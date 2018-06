Düsseldorf (AFP) Deutschland hat einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich mehr Ausländern ein Visum verwehrt als in den Jahren zuvor. Lag die Ablehnungsquote 2015 noch bei 6,1 und 2016 bei 6,7 Prozent, erhöhte sie sich 2017 auf 8,5 Prozent, wie die "Rheinische Post" aus Düsseldorf am Donnerstag unter Berufung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag an das Auswärtige Amt berichtete.

