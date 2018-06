Aachen (AFP) Frankreich Präsident Emmanuel Macron hat bei der Entgegennahme des Karlspreises erneut ein nachdrückliches Plädoyer für tiefgreifende Reformen in Europa gehalten. "Wir müssen etwas wagen, wir müssen jetzt handeln", sagte Macron am Donnerstag in Aachen. "Wir müssen die innere Kraft aufbringen, dieses Europa wirklich zu wollen." Europa dürfe keine "unvollendete Symphonie" von gestern bleiben, "sondern wir müssen eine neue Partitur schreiben".

