Berlin (AFP) Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat seine viel kritisierte Twitter-Botschaft verteidigt, in der er den Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran gefordert hatte. "Ich habe einen anderen Stil. Da will ich ganz ehrlich sein", sagte Grenell den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Er hob hervor: "Diplomat zu sein, bedeutet für mich, Klartext zu sprechen - gerade gegenüber Freunden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.