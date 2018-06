Rom (AFP) Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Zellen von Islamisten zerschlagen, denen kriminelle Geldtransaktionen zur Last gelegt werden und die zum Teil Dschihadisten in Syrien finanziert haben sollen. Wie die Justiz- und Polizeibehörden im norditalienischen Brescia sowie in Cagliari auf Sardinien am Donnerstag mitteilten, lagen 14 Haftbefehle vor, 20 Hausdurchsuchungen wurden vorgenommen.

