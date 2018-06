Damaskus (AFP) In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am frühen Donnerstagmorgen schwere Explosionen zu hören gewesen. Zahlreiche Flugzeuge kreisten über der Stadt, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus berichtete.

