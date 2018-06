Eriwan (AFP) Der neue armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat den Polizei- und Geheimdienstchef seines Landes entlassen. Er habe einen entsprechenden Vorschlag an den Präsidenten unterzeichnet, gab Paschinjan am Donnerstag im Online-Dienst Facebook bekannt. Zur Begründung gab er an, dass der Kampf gegen die Korruption forciert werden müsste. Dies war eines seiner Versprechen, als er noch in der Opposition war.

