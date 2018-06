Brüssel (AFP) Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran treffen sich am kommenden Dienstag die Außenminister der europäischen Unterzeichnerstaaten mit ihrem iranischen Kollegen zu Beratungen in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini werde zunächst die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens empfangen, teilte deren Pressedienst am Freitag mit.

