Tuttlingen (AFP) Nach eigenen Angaben "etwas unsanft" hat die Polizei einen schlafenden Autofahrer auf dem Standstreifen der Autobahn 81 in Baden-Württemberg aus dem Schlummer gerissen. Der 25-jährige Betrunkene hatte sich am Donnerstag den Seitenstreifen zwischen Rottweil und Oberndorf als Parkplatz ausgesucht, wie die Polizei in Tuttlingen am Freitag mitteilte. Da der Motor lief und die Warnblinkanlage eingeschaltet war, wurden die Beamten auf den Wagen aufmerksam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.