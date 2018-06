Reutlingen (AFP) Durch ein Feuer in einem Seniorenzentrum im schwäbischen Frickenhausen bei Reutlingen sind drei Bewohner und zwei Mitarbeiter durch Rauchgasvergiftungen verletzt worden. Der Brand brach am Donnerstag aus unbekannter Ursache im Zimmer eines 64-Jährigen im ersten Obergeschoss aus, wie die Polizei in Reutlingen am Freitag mitteilte.

