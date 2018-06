Freiburg (AFP) Ein vermeintlicher Sprengstoffkoffer hat am Freitag im badischen Wehr einen Polizeieinsatz ausgelöst und sich letztlich als Attrappe erwiesen. In dem Fall ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, wie die Polizei in Freiburg weiter mitteilte. Der Koffer mit heraushängen Drähten war am Freitagmorgen vor einem Dönerladen entdeckt worden.

