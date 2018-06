Wolfsburg (AFP) Volkswagen hat den weltweiten Rückruf von 410.000 Autos wegen fehlerhafter Gurtschlosshalterungen angekündigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen könne es in seltenen Fällen dazu kommen, dass bei einer voll besetzten Rückbank "das Schloss des äußeren linken Sitzes unbeabsichtigt aufspringt", erklärte VW am Freitag in einer Pressemitteilung. Darin rät der Autobauer seinen Kunden, bis zur Behebung des Fehlers den Mittelsitz auf der Rückbank nicht zu benutzen.

