Neu Delhi (AFP) In Indien sorgt ein weiterer Vergewaltigungsfall für Entsetzen: Eine 16-Jährige wurde im Bundesstaat Madhya Pradesh missbraucht und angezündet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen hatte seinem Peiniger gedroht, ihren Eltern von der Vergewaltigung zu erzählen. Daraufhin zündete er sein Opfer an, das dann bei lebendigem Leib verbrannte. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Familienvater, wurde festgenommen.

