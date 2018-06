Berlin (AFP) Knapp ein Jahr nach den schweren Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei eine europaweite Fahndung zu 24 mutmaßlichen Randalierern eingeleitet. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe am 13. April eine Fahndungsliste mit Bildern von zwei Dutzend bisher unbekannten Verdächtigen mit der Bitte um Identifizierung an ausländische Dienststellen übersandt, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums an die Linksfraktion, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben) zitierten.

