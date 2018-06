Erfurt (AFP) Der Deutsche Ärztetag hat sich gegen eine Abschaffung oder Einschränkung des Werbeverbots für Abtreibungen ausgesprochen. Notwendig seien aber "maßvolle Änderungen" an der Rechtslage, erklärte die Bundesärztekammer am Samstag in Erfurt.

