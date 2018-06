Frankfurt/Main (AFP) Im Fall der getöteten 29-jährigen Irina A. in Frankfurt am Main ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der Betreiber einer Bar in der Frankfurter Innenstadt wurde am Freitag festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Demnach war Blut des 50-Jährigen am Tatort gefunden worden. Der Festgenommene sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

