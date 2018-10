Berlin (dpa) - Politik für mehr Innovationen, Russland-Sanktionen und Frauenmangel: Die 662 Delegierten beim FDP-Parteitag an diesem Samstag und Sonntag wollen die politische Richtung im Umgang mit zentralen Fragen und Problemen festzurren.

Wenn es nach der Parteiführung geht, bekommt der Leitantrag zum "Deutschland der Innovation" einen Platz im Rampenlicht. "Wir müssen wieder gestalten, statt nur noch zuzusehen und den Status Quo zu verwalten", heißt es in dem Papier. Gelingen soll das mit einem Ausbau der Internetversorgung, staatlicher Hilfe für ehrgeizige Erfindungen und Verbesserungen oder mehr Flexibilität in der Arbeitswelt.

Allerdings könnte auch ein Dauerkonflikt über den Umgang mit Russland Diskussionen unter den Delegierten auslösen. Der Vorstand um Parteichef Christian Lindner spricht sich klar für die Beibehaltung der Sanktionen aus, die die EU-Staaten gegen Russland wegen der Einverleibung der Krim verhängt haben. Der Landesverband Thüringen plädiert hingegen für eine teilweise Rücknahme und auch Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki verlangt in einem Änderungsantrag zum Papier des Vorstands eine "kritische Überprüfung". Lindner gibt sich gelassen: "Im Ziel sind wir uns einig, nur auf dem Weg gibt es eine kleine Differenz", sagt er am Vorabend des Parteitags.

Unklar ist noch, was die Partei gegen den Mangel an weiblichen Mitgliedern tun will. Weniger als 22 Prozent der rund 63.000 FDP-ler waren zum Jahreswechsel Frauen.

Bei einem Vortreffen am Samstagmorgen sollen nun Ergebnisse einer internen Umfrage unter weiblichen Mitgliedern vorgestellt werden. Eine mögliche Quote, die viele Frauen in der FDP ablehnen, wurde dabei gar nicht explizit abgefragt.

"Die Freien Demokraten wollen besser werden, was weibliche Mitglieder angeht", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür gibt es jedoch kein Patentrezept." Seit einigen Wochen berät eine Arbeitsgruppe über das Thema.

Beim Parteitag dürften die Frauen schon besser vertreten sein als in der Partei insgesamt: Wenn alle so anreisen wie gewählt, stellen sie 155 der 662 Delegierten.