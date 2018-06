Berlin (dpa) - Die FDP warnt vor einer drastischen Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Berechtigte Kritik an der Politik von US-Präsident Donald Trump dürfe «nicht zu einer Zerrüttung des transatlantischen Verhältnisses führen». Das sagte der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff der «Welt». Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern beim Katholikentag in Münster Trump scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, er verletze das Vertrauen in die internationale Ordnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.