Rangun (AFP) Bei Kämpfen zwischen Militärangehörigen und bewaffneten Rebellen sind im Norden von Myanmar mindestens 19 Menschen getötet worden. Die Zusammenstöße erfolgten am Samstag in dem abgelegenen Bundesstaat Shan, wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr. In Militärkreisen wurde der Tod von 19 Menschen bestätigt. Demnach wurden zwei Dutzend weitere Menschen verletzt.

