Wien (AFP) In einem Müllcontainer einer Wohnhausanlage im Nordwesten Wiens ist am Samstag die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach handele es sich bei dem Mädchen um eine Siebenjährige, die laut Polizei seit Freitagnachmittag vermisst worden war, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Das Mädchen war zuletzt am Freitag um 15.00 Uhr am Spielplatz der Wohnanlage gesehen worden.

