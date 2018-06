Berlin (AFP) Bei der Deutschen Post hat einem Bericht zufolge in der Sparte der Brief- und Paketzustellung fast jeder fünfte Beschäftigte nur einen befristeten Job. Rund 7600 Mitarbeiter hätten sogar einen Vertrag mit einer Laufzeit von unter drei Monaten, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf geheime Konzernunterlagen. Die Post wollte laut der Zeitung bislang keine Zahlen nennen.

