Berlin (AFP) Der FPD-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat sich in der Russland-Politik für ein umfassendes Konzept ausgesprochen, das sowohl die gegen Moskau verhängten Sanktionen aufrechterhält als auch einen breiten Dialog anstrebt. Er sei froh, dass Europa nach der Annexion der Krim und wegen des Konflikts in der Ostukraine 2014 geschlossen reagiert habe, sagte Lambsdorff beim Parteitag am Sonntag in Berlin. "Wir als Liberale sollten uns nicht aus diesem Konsens der Europäer verabschieden", warb Lambsdorff für einen entsprechenden Antrag des Bundesvorstands zur Russland-Politik.

