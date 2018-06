Berlin (AFP) Die Parteien der großen Koalition erreichen in der Wählergunst einer Umfrage zufolge zusammen nur noch eine Zustimmung von 50 Prozent. In der wöchentlichen Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" verlor die Union gegenüber der Vorwoche einen Zähler und kam auf 33 Prozent. Die SPD erreichte erneut nur 17 Prozent.

