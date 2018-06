Goma (AFP) Zwei in der Demokratischen Republik Kongo entführte britische Touristen sind freigekommen. Die beiden Briten seien frei, teilte der britische Außenminister Boris Johnson am Sonntag mit. In seiner Erklärung dankte er den kongolesischen Behörden für "ihre unermüdliche Unterstützung" in dem Fall. Die beiden Briten waren am Freitag im Virunga-Nationalpark im Osten Kongos zusammen mit ihrem kongolesischen Fahrer verschleppt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.