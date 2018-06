Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen mutmaßlichen somalischen Islamisten Anklage vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main wegen Mitgliedschaft in der radikalislamischen Shebab-Miliz erhoben. Dem 20-jährigen Abdukaadir A. werden zudem Mordversuch und Beihilfe zum Mord vorgeworfen, wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte.

