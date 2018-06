Lüdenscheid (AFP) Einen größeren Bedarf an Sand haben dreiste Diebe in Nordrhein-Westfalen auf Kosten eines Kindergartens gedeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, transportierten die unbekannten Täter ihr Diebesgut am Wochenende kubikmeterweise aus dem Sandkasten einer Kindertagesstätte in Lüdenscheid ab.

