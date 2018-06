München (AFP) Eine von einer Initiative des Baustofffachhandels beauftragte Studie hält mehr Anstrengungen des Bundes beim Schutz vor Starkregen für nötig. Der Bund müsse die Kommunen stärker beim Starkregenschutz unterstützen und auch in die Pflicht nehmen, forderte der Studienautor Wolfgang Günthert am Montag auf der Fachmesse Ifat in München.

