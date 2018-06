Surabaya (AFP) Das Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya ist am Montag von einer Explosion erschüttert worden. Es habe mindestens ein Opfer unter den Polizisten gegeben, sagte der Polizeisprecher von Ost-Java, Frans Barung Mangera. Angaben dazu, ob es sich um ein Todesopfer oder einen Verletzten handle, machte er nicht. Er sprach von einem Anschlag, der von Verdächtigen in "Fahrzeugen" verübt worden sei.

