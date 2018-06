Gaza (AFP) Bei den Massenprotesten im Gazastreifen sind am Montag 52 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mit. Zehntausende Palästinenser hatten an der Grenze zu Israel gegen die Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem protestiert.

