New York (AFP) Kuwait hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu den blutigen Unruhen im Gazastreifen beantragt. Seine Regierung verurteile die Vorfälle, sagte der kuwaitische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mansur al-Otaibi, am Montag in New York zur Begründung. Kuwait gehört dem UN-Gremium als nicht-permanentes Mitglied an.

